Maju Coutinho e mais famosos prestigiam Festival Negritudes Globo

Rio - Maju Coutinho e mais famosos prestigiaram o Festival Negritudes Globo, nesta quinta-feira (5), no Sesc Pompéia, em São Paulo. O evento, que visa debater e celebrar as narrativas negras no audiovisual, também teve participação do ativista social Preto Zezé e da escritora Conceição Evaristo.



O cantor Russo Passapusso, a jornalista Karine Alves, o apresentador Thiago Oliveira e ator Clayton Nascimento foram algumas das personalidades que marcaram presença no local. As cantoras Marvilla e Leci Brandão brilharam durante o show de abertura.

Essa é a terceira vez que o evento é sediado na capital paulista. Aqueles que não estarão no local pessoalmente, poderão acompanhar ao vivo pelo Canal Futura, no Globoplay. As transmissões serão a partir das 11h com previsão de encerramento às 20h.

