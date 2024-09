Bia Miranda celebra três meses do filho em meio a polêmicas com o ex, DJ Buarque - Reprodução / Instagram

Bia Miranda celebra três meses do filho em meio a polêmicas com o ex, DJ BuarqueReprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 11:42 | Atualizado 05/09/2024 12:00

Rio - Bia Miranda celebrou os três meses do filho, Kaleb, através das redes sociais, nesta quinta-feira (5). O recém-nascido é fruto do antigo relacionamento da ex-A Fazenda com o DJ Buarque, com quem tem protagonizado algumas polêmicas após o término.

fotogaleria

"Três meses hoje do meu príncipe. Te amo, pituco. Qual será o tema da festinha de hoje?", escreveu a influenciadora digital nos stories do Instagram. Ela resgatou fotos de quando ainda estava em trabalho de parto e do filho na maternidade. "Três meses hoje do meu príncipe. Te amo, pituco. Qual será o tema da festinha de hoje?", escreveu a influenciadora digital nos stories do Instagram. Ela resgatou fotos de quando ainda estava em trabalho de parto e do filho na maternidade.

Entenda



A criadora de conteúdo e Buarque anunciaram o término do relacionamento em agosto. Na época, eles não revelaram o motivo do rompimento. Jenny Miranda, mãe da influencer, fez algumas acusações de que a filha teria sido agredida durante a relação. O ex-casal, no entanto, negou as afirmações da filha da Gretchen. Logo após o fim do namoro com DJ, Bia engatou um romance com Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto.



Nesta terça-feira (3), O DJ compartilhou uma mensagem nas redes sociais, e internautas apontaram que seria uma indireta para Bia. "A cada hora que passa, são mais coisas horríveis e inacreditáveis que eu vejo. Resolvi dar uma espairecida e jantar! Que Deus abençoe a minha vida e do meu filho", escreveu Buarque.