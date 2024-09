Mingau recebe visita de Danilo Gentili em hospital - Reprodução do Instagram

Publicado 05/09/2024 09:26

Rio - Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, completou 57 anos, na última terça-feira (3), e ganhou uma festa surpresa dos amigos no hospital onde está internado, em São Paulo. O apresentador Danilo Gentili, o humorista Murilo Couto e alguns integrantes da banda estiveram no local para alegrar o músico, que se recupera após ser baleado na cabeça em 2 de setembro de 2023, em Paraty.

Nas imagens publicadas por Danilo e Murilo no Instagram Stories, nesta quarta (4), baixista aparece com um chapéu da Galinha Pintadinha na cabeça e com balões em volta da cama.

Em julho, Mingau passou por uma cirurgia para colocar prótese no crânio. Na época, a filha do músico, Isabella Aglio, informou que o procedimento tinha ocorrido com sucesso. "Gente, acabou a cirurgia! Deu tudo certo, Graças a Deus! Obrigado pelas vibrações positivas".