Priscila Fantin surge em selfie em tom reflexivoReprodução / Instagram

Publicado 05/09/2024 12:15

Rio - Priscila Fantin surgiu bem reflexiva em uma foto publicada no Instagram, nesta quinta-feira (5). A atriz de 41 anos desabafou com os mais de dois milhões de seguidores sobre o momento atual e deu um conselho a eles. "Dormindo pouco, mas seguindo em frente (como muita gente aqui, né não?). 'Quando algo de ruim te acontece, você tem 3 opções: deixar que te marque, deixar que te destrua ou deixar que te fortaleça", escreveu na legenda.

fotogaleria



Os fãs da artista logo reagiram: "Eu espero que a vida te surpreenda e que você não se prenda, não se acanhe, não duvide; porque parte das coisas boas vem das lutas, mas a outra parte vem sem avisar", comentou um internauta. "O que serena faria, serena sabe o que faz sabe sim serena deixa o vento leva", disse outro. "Energia positiva e muitas vibrações, é o que desejo a você", desejou uma terceira pessoa.

Recentemente, Priscila revelou, em entrevista ao videocast "Mil e uma Tretas", apresentado por Julia Faria e Thaila Ayala, que enfrentou momentos difíceis ao se ver sozinha com seu filho Romeo, que ficou bastante abalado com o distanciamento do pai, Renan Abreu. Atualmente, ela é casada com o ator Bruno Lopes.