João Neto Reprodução do Instagram

Publicado 06/09/2024 09:40 | Atualizado 06/09/2024 10:49

Rio - A dupla João Neto & Frederico passou por um grande susto, na madrugada desta sexta-feira (6). O ônibus dos sertanejos se envolveu em um acidente próximo a cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. A equipe dos cantores confirmou, em nota, que eles estavam no veículo. Alguns integrantes da equipe foram socorridos no local. Todos passam bem.

"Na madrugada de hoje, 06/09, o ônibus da dupla João Neto e Frederico se envolveu em um acidente, próximo a cidade de Sete Lagoas/MG. Felizmente, todos que estavam no veículo passam bem, inclusive a dupla João Neto & Frederico que estava no ônibus", diz o comunicado, publicado no Instagram.

A equipe dos artistas ainda informou que "os shows previstos para este final de semana serão realizados normalmente sem nenhuma alteração" e agradeceu "todas as mensagens de carinho".

Nesta manhã, Frederico publicou uma foto do ônibus todo danificado e informou aos fãs que integrantes de sua equipe tinham sido socorridos.