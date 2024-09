Claudia Raia abre álbum de fotos em família - Reprodução / Instagram

Claudia Raia abre álbum de fotos em famíliaReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 10:18

Rio - Claudia Raia surpreendeu os seguidores e publicou várias fotos em família, no Instagram, nesta quinta-feira (5). Nas imagens, a atriz aparece ao lado dos filhos, Enzo, de 27 anos, Sofia, de 21, frutos do antigo relacionamento com Edson Celulari, e Lucca, de um ano, da união com Jarbas Homem de Mello.

fotogaleria

Na legenda, ela publicou uma reflexão sobre o dia do irmão. "Que sorte é ter o amor de um irmão para confiar nosso coração, sonhos e segredos! Feliz Dia do Irmão", escreveu.



Os internautas não pouparam elogios nos comentários. "Família linda. Benza a Deus", disse um. "Seus filhos são lindos", escreveu outro. "Todos os seus filhos são maravilhosos", comentou uma terceira pessoa.