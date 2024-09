Famosos lamentam a morte do músico brasileiro Sérgio Mendes - Reprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 13:46 | Atualizado 06/09/2024 13:51

Rio - Diversos famosos lamentaram a morte do músico brasileiro Sérgio Mendes , através das redes sociais, nesta sexta-feira (6). O pianista faleceu aos 83 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos, após ficar com a saúde debilitada nos últimos meses, devido os efeitos da COVID de longa duração.

"Muito triste com a passagem do meu querido amigo Sérgio Mendes. Estivemos juntos em 2022, quando ele veio até o meu show, em Los Angeles, e nos divertimos muito nesse dia. Foram muitos anos de amizade, parceria e música, e ele estará para sempre comigo, em meu coração. Todo o meu amor à sua família. Descanse em paz, querido gênio", escreveu o cantor Milton Nascimento na legenda da publicação. No vídeo, os dois se abraçam ao se reencontrarem.



O diretor Boninho também prestou homenagem ao artista. "Hoje perdemos meu querido amigo, um dos gênios da música brasileira. De Niterói, que ele tinha muito orgulho, para o mundo! Serginho… Sérgio Mendes, fica em paz. Agora é hora de animar o céu com sua música e fazer uma festa com Tom Jobim, Frank Sinatra e outras estrelas da sua grandeza. A saudade já bateu forte".



"Hoje o Brasil e o mundo se despedem de um grande artista e gênio da música, mas eu me despeço de um grande e querido amigo. Sérgio cantou e encantou Bossa Nova, Samba e MPB, espalhando alegria e levando a arte brasileira para os quatro cantos desse planeta. De Niterói para o mundo! A saudade será eterna e já bateu forte no meu coração, mas seu legado vive em cada nota tocada", expressou a apresentadora Ana Furtado.

"R.I.P. Grande perda…", lamentou o cantor e compositor Sérgio Britto. A sigla significa "Requiescat in pace", expressão em latim que quer dizer "descanse em paz". O termo é geralmente escrito em lápides de países de língua inglesa.



