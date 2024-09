Fabio Porchar recria história que achou mais engraçada do ’Que História é Essa, Porchat?’ - Reprodução / Instagram

Fabio Porchar recria história que achou mais engraçada do ’Que História é Essa, Porchat?’Reprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 14:38 | Atualizado 06/09/2024 17:01

Rio - Fabio Porchat arrancou boas risadas dos internautas, nesta sexta-feira (6), ao compartilhar um corte de sua participação no podcast Podpah. Durante a entrevista, o humorista relembrou que a história de um anônimo foi a que mais arrancou risadas dele no programa "Que História é Essa, Porchat?".

fotogaleria

"A história que mais me fez rir? Tem uma de anônimo, porque assim, as histórias dos anônimos são boas também, e às vezes melhores até que as dos famosos", iniciou ele no vídeo publicado no Instagram. "Foi o seguinte: o cara foi no cinema com o namorado, aí eles estavam num pega pega ali no cinema. Eles estavam no começo de namoro, então eles queriam transar, mas não transaram no cinema", seguiu.

"E saíram os dois com aquele tesão. Quando eles estavam andando no meio da rua, para pegar o ônibus, eles passaram ali pela Via Light, no Rio. Tinha um muro com um furo. Eles falaram: 'vamos entrar aqui nesse muro e transar ali na florestinha?' O cara falou: 'vamos'. Eles entraram no muro e ele diz que abaixou a calça e ficou apoiado num coqueiro e o cara indo atrás dele", demonstrou Fabio como a história aconteceu.

No entanto, a história teve duas reviravoltas que encheram o estúdio do Podpah de risadas. "Daqui a pouco o Coqueiro soltou da terra. E aí ele ficou segurando o coqueiro, porque ele falou: 'se eu solto, mato o cara de trás, que me come, ou derrubo o muro e fecho a avenida'. E ele ficou segurando o coqueiro e não quis parar, ele não sabia o que fazer. Quando ele estava quase desistindo, ele falou: 'f*deu, vou soltar o coqueiro e seja o que Deus quiser', sai de trás do mato um homem de p*u duro, que se masturbava assistindo a cena, pega o coqueiro, deita o coqueiro no chão, fala para eles: 'não para' e volta. Isso não é uma maravilha?", riu Fabio.

Nos comentários, os seguidores não seguraram a risada e também elegeram as histórias que mais acharam engraçadas do programa. "Absolute cinema", riu um perfil usando um meme. "Eu lembro dessa história. Muito boa mesmo", disse outro. "Eu ri alto", escreveu um terceiro.