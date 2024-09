Ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida - Reprodução do Instagram

Ministro dos Direitos Humanos, Silvio AlmeidaReprodução do Instagram

Publicado 06/09/2024 19:11

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu pela demissão do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, após convocá-lo para uma reunião no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (6). A ONG Me Too Brasil informou, nesta quinta-feira (5) ter recebido denúncias de assédio sexual contra Almeida . Segundo o jornal Metrópoles, entre as vítimas está a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que Lula "considera insustentável a manutenção do ministro no cargo, considerando a natureza das acusações de assédio sexual" e que "nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada". A pasta também destacou que a Polícia Federal (PF) e a Comissão de Ética Pública da Presidência da República estão investigando o caso "para esclarecer os fatos".