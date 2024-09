Presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Reprodução/Canal GOV

Publicado 06/09/2024 21:08

demitido na tarde desta sexta. Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um pronunciamento à nação, transmitido em rede nacional de TV e rádio, às 20h desta sexta-feira (6). A fala durou cerca de quatro minutos e teve como tema principal a comemoração do 7 de Setembro. O petista não citou as acusações de assédio envolvendo o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida

"Democracia é o diálogo, é a convivência civilizada entre opostos, é o respeito à vontade do povo expressa livremente nas urnas. Não é o direito de mentir, espalhar o ódio e atentar contra a vontade do povo", disse Lula sobre a democracia, que foi o tema principal de sua fala. De acordo com ele, a democracia foi responsável por permitir uma "convivência harmoniosa entre Executivo, Legislativo e Judiciário", além de, disse Lula, permitir que o governo federal firmasse parcerias com governadores e prefeitos, "independentemente do partido político de cada um".

"Foi assim nas eleições das obras prioritárias do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, para cada estado e cada município. Foi assim no socorro imediato às vítimas das calamidades, a exemplo das enchentes do Rio Grande do Sul e, agora, também das queimadas no Pantanal e na Amazônia. E será assim também na criação de uma política nacional de segurança pública, em diálogo com os 27 governadores", ressaltou Lula.

O presidente também aproveitou o tempo para destacar os aspectos positivos de seu governo. "A vitória da democracia permitiu que trouxéssemos de volta as políticas de inclusão social que retiraram milhões de pessoas da pobreza. Permitiu que tivéssemos, de novo, uma política externa ativa e altiva, à altura da grandeza do Brasil. Que a saúde e a educação voltassem a ser prioridade, que a ciência derrotasse o negacionismo e que o combate a todas as formas de desigualdade voltasse à ordem do dia", pontuou.

"O Brasil recuperou seu protagonismo no cenário mundial. Participamos de todos os principais fóruns internacionais. O Brasil voltou ao mundo, e o mundo agora vai passar pelo Brasil", declarou Lula citando a Cúpula de Líderes do G20.

Lula encerrou o pronunciamento citando os feitos econômicos do governo. "Comemoramos a retirada de 24 milhões e 500 mil pessoas do pesadelo da fome. Por isso, comemoramos a criação de cerca de três milhões de empregos com carteira assinada. É a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos", celebrou o petista.