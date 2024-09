Ex-ministro dos Direitos Humanos foi denunciado por mulheres à ONG Me Too Brasil - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Ex-ministro dos Direitos Humanos foi denunciado por mulheres à ONG Me Too BrasilRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 06/09/2024 20:55

Brasília- A exoneração de Silvio Almeida do cargo de ministro de Direitos Humanos e da Cidadania já está publicada em edição extra do Diário Oficial da União que circula na noite desta sexta-feira, 6. O decreto com a oficialização da demissão ocorre minutos depois da confirmação, pelo Palácio do Planalto, da decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Pouco antes, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) divulgou nota informando que Lula havia decidido pela "demissão do titular da Pasta de Direitos Humanos e Cidadania". A nota acrescenta que o presidente "considera insustentável a manutenção do ministro no cargo", diante da natureza das acusações de assédio sexual.