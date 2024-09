Ministra da Diversidade Racial, Anielle Franco - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 06/09/2024 21:35

Brasília - A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, publicou uma nota em sua conta do Instagram nesta sexta-feira (6) confirmando as acusações de assédio envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida . O caso veio a público nesta quinta-feira (5) após a organização Me Too Brasil afirmar que recebeu as denúncias.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anielle Franco (@aniellefranco)



Em nota, a ministra afirma que "não é aceitável relativizar ou diminuir episódios de violência. Reconhecer a gravidade dessa prática e agir imediatamente é o procedimento correto". Anielle também agradeceu o apoio do presidente Lula. "[...] Ressalto a ação contundente do presidente Lula e agradeço a todas as manifestações de apoio e solidariedade que recebi", escreveu.



"Peço que respeitem meu espaço e meu direito à privacidade. Contribuirei com as apurações, sempre que acionada", solicitou Anielle.