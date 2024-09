Anielle teria confirmado o assédio durante uma reunião no Palácio do Planalto - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 06/09/2024 18:06

Brasília - A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, confirmou nesta sexta-feira (6) a ministros do Planalto que foi vítima de assédio sexual por parte do titular da pasta dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Na quinta-feira (5), a organização Me Too Brasil afirmou ter recebido denúncias de supostos assédios contra o ministro. As informações foram divulgadas pela coluna de Guilherme Amado, no portal Metrópoles.

Anielle teria confirmado o ocorrido durante uma reunião no Palácio do Planalto. Após a divulgação das denúncias nesta quinta, o ministro negou as acusações. "Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo, diariamente, em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país", disse Silvio Almeida.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou nesta sexta-feira sobre as denúncias. O petista afirmou que "quem pratica assédio não vai ficar no governo", sinalizando uma possível demissão de Silvio Almeida.

"O que eu posso antecipar é: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter bom senso. É preciso que a gente permita o direito à defesa, a presunção de inocência. Vamos colocar Polícia Federal, Comissão de Ética da Presidência para investigar. Estou numa brigada danada no governo contra a violência às mulheres", afirmou o presidente.

Após a divulgação das denúncias de assédio, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, postou uma foto com Anielle Franco em sua conta no Instagram.