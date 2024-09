Grazi mostra fotos de viagem ao Ceará - Reprodução do Instagram

Grazi mostra fotos de viagem ao CearáReprodução do Instagram

Publicado 09/09/2024 09:03

Rio - Grazi Massafera, de 42 anos, encantou os internautas, neste domingo (8), ao mostrar aos fãs alguns registros de sua viagem ao Ceará, na companhia da filha, Sofia, e da apresentadora Angélica. Em uma das imagens, a atriz surge de biquíni, sentada em uma rede no mar. Em outra, ela exibiu as curvas perfeitas ao posar deitada em um tronco.

"Que os ventos da bem-aventurança abram as portas de todas as realidades onde somos felizes", escreveu a atriz, que viverá a protagonista de "Dona Beja", novela produzida pela plataforma de streaming HBO Max como remake do folhetim de 1986, exibido pela extinta TV Manchete.

Nos comentários, os fãs não economizaram nos elogios: "Linda e maravilhosa", afirmou um. "Corpo dos Deuses", comentou outra. "Energia contagiante", opinou uma terceira pessoa.