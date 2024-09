Após marido descobrir tumor, Adriana Sant’Anna faz exames. - Reprodução / Instagram

Publicado 10/09/2024 17:55 | Atualizado 10/09/2024 17:58

Rio - Adriana Sant'Anna, de 33 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (10), a decisão de fazer exames de check-up, depois da comoção que passou com o marido, Rodrigão, que teve que retirar um tumor no final do último mês . A influenciadora mostrou um registro no hospital, nos Estados Unidos, onde vive.