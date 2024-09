André Marques - Reprodução / Instagram

Publicado 10/09/2024 22:35 | Atualizado 10/09/2024 22:36

Rio - André Marques, de 44 anos, ativou o modo sincerão nesta terça-feira (10) e revelou se pretende voltar a trabalhar como ator. O último trabalho dele na atuação foi em 2017, com uma participação na série "Brasil a Bordo", da TV Globo.

"Olha, parei de atuar tem bocado de anos já, viu. São fases, né? Até no final, quando eu estava na televisão, nos últimos vinte e poucos anos, foi apresentando. Atuando, como ator, não tem tempo aqui, não. E não está nos planos", contou ele nas redes sociais, ao ser questionado por uma fã.Entre os trabalhos como ator de maior destaque de André estão o Mocotó em "Malhação", além de novelas como "Celebridade", "Belíssima" e "Paraíso Tropical", todas da Globo. Já como apresentador, ele comandou o "Vídeo Show", "Mais Você", "É de Casa", "The Voice Kids", "The Voice Brasil" e "No Limite".