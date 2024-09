Leão Lobo conta sobre experiência assustadora após sexo com jogador - Reprodução/youtube

Publicado 11/09/2024 11:47 | Atualizado 11/09/2024 16:32

Rio - O jornalista Leão Lobo, 70 anos, revelou que um ex-jogador do Athletico Paranaense ameaçou jogá-lo da sacada do 18º andar de um prédio após uma noite de sexo.



Sem relevar a identidade do atleta, ele contou ao podcast "Papagaio Falante" que foi convidado para ir até o apartamento do jogador, no Arouche, em São Paulo.



"Conheci um cara bombadão que era do Athletico Paranaense, ele me levou no apartamento dele no 18º andar. Depois que a gente transou, ele me pegou e me botou na sacada e disse: 'Você vai cair lá embaixo porque não gosto de viado'. Me pendurava, eu olhava e já me via morto", contou durante participação no podcast Papagaio Inteligente.



O atleta puxou ele de volta e falou que era uma "brincadeira". "Ele falou: 'foi só para te assustar, viado'. Aí ele me levou para porta do prédio, aí quando ele abriu, me deu um pé na bunda que fui parar no canteiro... Naquela época foi um terror. Mas eu já apanhei muito na rua", revelou.

Leão Lobo contou recentemente que precisou fazer terapia para se livrar do vício em sexo.

"Eu era viciado em sexo. Transava oito vezes por noite, com pessoas diferentes, e não ficava satisfeito. Ia dormir com o olho arregalado de insatisfação. Aquilo estava me consumindo. Foi bem na época em que começou aquela questão da Aids e tal", recordou ele, no programa Splash Show.