Virginia deixa a maternidade com o filho José Leonardo no colo de Zé Felipe - Cristiano Borges/Ag.News

Publicado 11/09/2024 12:50 | Atualizado 11/09/2024 12:52

Rio - Virginia Fonseca e o filho José Leonardo receberam alta da maternidade, em Goiânia, nesta quarta-feira (11). Mãe e filho deixaram o local acompanhados de Zé Felipe e foram cercados por fãs.

A influenciadora está se recuperando de uma virose e uma reação alérgica, por isso ficou mais tempo internada do que o previsto desde o nascimento do terceiro filho, que aconteceu no domingo, 8.

"O irmão das Marias, nasceu na tarde deste domingo, em Goiânia, às 17h, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros. O parto cesariana foi feito pela Dra. Fabiana Garcia dos Santos. Virginia e José Leonardo passam bem", informou o comunicado da assessoria.

Além do caçulinha, Virginia e Zé Felipe já são pais de Maria Alice e Maria Flor.