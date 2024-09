Fabiana Justus expõe consequência positiva de transplante - Reprodução / Instagram

Fabiana Justus expõe consequência positiva de transplanteReprodução / Instagram

Publicado 11/09/2024 14:10

Rio - A influenciadora digital Fabiana Justus contou aos fãs, nesta quarta-feira (11), que descobriu uma consequência do transplante de medula óssea que recebeu, em meio ao tratamento de câncer. A empresária afirmou, no Instagram, que o procedimento curou sua intolerância à lactose.

"Só queria contar uma coisa para vocês: a minha intolerância à lactose sumiu. Eu fiz o exame e agora deu que eu sou tolerante à lactose. Ou seja, o transplante de medula curou a minha intolerância à lactose. Não é muito louco? E sabe o que é o mais engraçado? Eu não acredito muito, então vim ontem para o hotel e não trouxe o 'remedinho' que eu tomo, que é uma enzima digestiva para digerir bem a lactose, agora comi uma panquequinha de café da manhã, que com certeza vai leite, e é isso", afirmou.

"No fundo, fico com medinho. Dá uma sensação estranha, porque tive intolerância à lactose por anos e anos da minha vida, e é muito louco. Meu exame dava intolerante e agora dá tolerante, surreal a diferença. Estou muito chocada, até agora não consigo acreditar. Não tinha contado até agora para vocês, porque nem eu consigo acreditar. É uma loucura. Uma coisa boa que veio de uma coisa ruim, muito doido", completou.



Vale lembrar que Fabiana Justus descobriu a leucemia mieloide aguda, um tipo de câncer, no início do ano. Ao procurar atendimento no hospital por estar com febre e muita dor nas costas, ela teve o diganóstico e foi imediatamente internada para iniciar o tratamento. Meses depois, recebeu um transplante de medula.

A filha de Roberto Justus é casada com Bruno Levi D'Ancona. Juntos, eles tem três filhos: Luigi, Chiara e Sienna. Recentemente, ela fez uma comemoração dupla: seu aniversário de 38 anos e também de cinco meses que ela venceu o câncer.