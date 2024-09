Andréa Sorvetão fica fora do evento de lançamento de documentário das paquitas - Reprodução/Instagram

Publicado 11/09/2024 09:54 | Atualizado 11/09/2024 09:58

Rio - O clima de nostalgia tomou conta da pré-estreia do documentário do Globoplay "Pra Sempre Paquitas", que aconteceu na noite de terça-feira (10) em um cinema da Zona Sul do Rio. Xuxa marcou presença ao lado de Junno Andrade e reencontrou as ex-assistentes de palco. Três ex-paquitas mais famosas não foram e os fãs estranharam: Leticia Spiller, Cátia Paganote e Andréa Sorvetão.

A primeira não foi porque está em Portugal para um compromisso profissional. Catia Paganote, a Miúxa, está de férias com a família no Nordeste. Já Sorvetão, que gravou um depoimento para o projeto, contou à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, que não foi convidada para o evento. Nas redes sociais, a ex-paquita agradeceu o carinho e apoio dos fãs.

"Gratidão por tanto amor verdadeiro que vocês emanam para mim. Vocês são demais, me emocionam com suas palavras. OBRIGADA", escreveu.

"Você sempre será a primeira Paquita, nunca será esquecida, você tem a idade das minhas filhas, e não ligue para algumas coisas que acontecem, porque onde você estiver vai apagar o brilho de outras, porque você tem estrelas na sua áurea, Deus te abençoe", disse uma seguidora.

"Uma vez paquita, para sempre paquita, e isso ninguém poderá apagar. Sua trajetória foi marcada pela sua beleza, simpatia e a dona do sorriso mais lindo. Sua história ninguém pode apagar...", comentou uma fã.

"Tentam te apagar e te fazer esquecida … mas com isso te promovem ainda mais e sua luz IMPOSSÍVEL apagar pois ela emana de Deus ", comentou outra seguidora.

Andréa Sorvetão estreou como assistente de palco da apresentadora Xuxa em 1986. Ela foi a quarta Paquita e trabalhou no "Xou da Xuxa" até 1990.