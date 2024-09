Nanda Bande celebra novo momento em sua vida - Gabriel Trindade

Publicado 15/09/2024 05:00

Rio - A ex-BBB Fernanda Bande está prestes a embarcar em uma nova fase de sua vida. Morando em Niterói, a confeiteira e apresentadora se prepara para trocar de endereço. Ela, no entanto, ressalta que continuará no município do estado do Rio de Janeiro com os dois filhos, Marcelo e Laura, já que foi o local onde construiu suas raízes e rede de apoio, e comemora mais essa conquista pessoal.

"Estou muito feliz! É uma nova fase que estou curtindo bastante, ainda mais porque estou decorando tudo do meu jeito. Cada detalhe faz parte desse momento especial", conta Nanda. Ela também explica sua escolha pelo aluguel, ao invés de comprar um imóvel. "É um passo por vez. Agora, o aluguel é a melhor opção para mim, e mesmo sendo alugado, considero uma conquista muito importante".



A influenciadora digital tem curtido participar de todas as fases deste processo, ao contrário de muitas pessoas que consideram a fase caótica. "Estou adorando decorar! Cada cantinho tem a minha cara, e meus filhos estão se divertindo, ajudando a organizar tudo", revela.

Apesar de dividir um pouco de suas conquistas com os fãs, Bande segue com a mesma descrição em relação a vida pessoal de quando esteve confinada no "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. "Gosto de compartilhar meu trabalho, minha rotina, mas algumas coisas prefiro manter mais pessoais, e isso inclui a vida amorosa", destaca ela, que namora o educador físico Daniel Gregg.

Bombando como apresentadora e influenciadora digital, Fernanda garante que segue apaixonada pelo ofício de confeiteira. "A paixão pela confeitaria continua firme, é a minha carreira! Cozinhar e confeitar é algo que me traz muita alegria, vou continuar fazendo e ensinando pelo Brasil afora!", frisa.