Bruno Gagliasso celebra aniversário de Giovanna EwbankReprodução do Instagram

Publicado 14/09/2024 17:30

Rio - Bruno Gagliasso, de 42 anos, usou as redes sociais para fazer uma homenagem à mulher, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, que está completando 38 anos neste sábado (14). Juntos há mais de 15 anos, os dois são pais de três filhos: Titi, 11, Bless, 9, e Zyan, 4.



"Todo dia eu aprendo um pouco mais com você. Gosto de ficar te vendo, te admirando, assistindo você ser você. É linda e forte. É a leoa. Não tem um dia que eu não pense 'que mulher incrível!'. Eu amo ter uma vida com você e tudo o que construímos. E tudo que ainda planejamos fazer. Eu te amo e desejo que seus 38 sejam de muito amor. Feliz aniversário!", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, seguidores e admiradores do casal parabenizaram a atriz e elogiaram o relacionamento dos dois. Giovanna também reagiu à declaração do marido: "Te amo meu amor! Daqui até o infinito! Eu amo ser sua mulher!".