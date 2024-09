Sthefany Brito mostra encontro do primogênito com Vicenzo - Reprodução / Instagram

Sthefany Brito mostra encontro do primogênito com VicenzoReprodução / Instagram

Publicado 13/09/2024 22:40 | Atualizado 13/09/2024 22:42

Rio - Alerta de fofura! Sthefany Brito, de 37 anos, que deu à luz Vicenzo, seu segundo filho, na última terça-feira (10), compartilhou com seus seguidores, nesta sexta-feira (13), o primeiro encontro entre o recém-nascido e seu primogênito Enrico, de 3 anos.

"Aumente o som e duvido não morrer de amores…Eu imaginei esse momento, desejei muito esse momento, mas nem meus melhores sonhos nunca assim tão perfeito!Sim, não foi só esse amor todo, depois tivemos uma crise de ciúme, o caos instaurado, mas com amor, paciência e muito carinho acabamos o primeiro dia oficialmente uma família de 4!", escreveu a atriz na legenda da publicação.Enrico e Vicenzo são frutos do casamento da atriz com o advogado e empresário Igor Raschkovsky.