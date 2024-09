Zeca Pagodinho - Divulgação / Washington Possato

Zeca Pagodinho Divulgação / Washington Possato

Publicado 13/09/2024 22:09 | Atualizado 13/09/2024 22:22

Rio - Zeca Pagodinho foi conhecer, nesta sexta-feira (13), a Casa Sambabook, na Cidade das Artes, Zona Oeste do Rio. O cantor se divertiu e se emocionou ao ver fotos antigas suas no local.



"Passa um filme na cabeça, tanta gente que já partiu", lembrando ele, que está escalado para o encontro de sambistas no Rock in Rio, no dia 21 de setembro.



Criada para lançar o projeto Sambabook Beth Carvalho, a Casa Sambabook (Musickeria) segue com as portas abertas ao público de sexta à domingo, nos dias 13, 14 e 15 de setembro, com uma programação inteiramente gratuita e variada. Exposição imersiva, oficinas, palestras e rodas de samba ambientadas no Bethquim, botequim temático que celebra a cantora homenageada da edição.