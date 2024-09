Orochi deixa o hotel em outro carro; McLaren 720S N-Largo continuou na porta - WhatsApp do Dia

Publicado 13/09/2024 20:11 | Atualizado 13/09/2024 21:01

Rio - A passagem de Travis Scott pelo Rio de Janeiro já começou animada. O rapper americano, que foi visto em terras cariocas nesta quinta-feira (12), teria aproveitado a madrugada para dar uma 'festinha' privada no quarto do Hotel Nacional, em São Conrado, na Zona Sul, ao lado de Orochi. O artista é a atração principal do Rock in Rio nesta sexta-feira (13).

fotogaleria

Segundo informações recebidas pelo DIA, o rapper brasileiro chegou ao hotel em sua McLaren 720S N-Largo, carro de superluxo que custa mais de R$ 5 milhões, com IPVA de R$ 150 mil. Com apenas 15 unidades em todo o mundo, o automóvel continuou na porta do hotel, já que ele saiu de lá em um Cadillac Escalade, avaliado em quase R$ 2 milhões.

Para a festinha privada, Travis e Orochi receberam cerca de 40 mulheres. Outras ainda ficaram para o lado de fora, chateadas por não conseguir subir. A comemoração teria sido toda bancada pelo brasileiro. Nos Stories, do Instagram, o cantor brasileiro compartilhou alguns registros do evento.