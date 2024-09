MC Daniel e Lorena Maria serão pais de um menino - Reprodução / Instagram

Publicado 13/09/2024 18:16

Rio - Lorena Maria, influenciadora digital e empresária, foi surpreendida nesta sexta-feira (13), com um presente personalizado de MC Daniel, seu namorado. O casal está à espera de seu primeiro filho.

MC Daniel surpreendeu a namorada ao presenteá-la com uma aliança de ouro personalizada. O anel, feito sob medida, traz gravado os batimentos cardíacos do bebê. Lorena compartilhou o momento com seus seguidores nas redes sociais, exibindo o presente em seus stories do Instagram. Além dos batimentos cardíacos, a aliança também possui o desenho de um bebê. "Presente dele", escreveu Lorena, visivelmente emocionada.O casal anunciou a gravidez em agosto deste ano, e pouco tempo depois, o sexo do bebê foi revelado em rede nacional. A apresentadora Ana Maria Braga, durante o programa 'Mais Você', deu a notícia de que o casal espera um menino.Lorena recentemente contou aos seus seguidores que o nome do herdeiro ainda não será revelado. Embora já tenha algumas preferências, a empresária afirmou que só compartilhará a escolha após o nascimento do bebê. "Daniel ainda está pensativo sobre o assunto", explicou a influenciadora, sugerindo que a decisão será tomada em conjunto.