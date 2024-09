Jose Loreto é clicado correndo na praia da Barra da Tijuca - Fabrício Pioyani / Agnews

Jose Loreto é clicado correndo na praia da Barra da TijucaFabrício Pioyani / Agnews

Publicado 13/09/2024 16:47 | Atualizado 13/09/2024 16:56

Rio - José Loreto, 40 anos, foi flagrado enquanto se exercitava na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator, que está na novela "O Rancho Fundo", na TV Globo, aproveitou o dia de folga para correr na orla sem camisa.



Vale lembrar que, desde março de 2023, o artista está solteiro após o término do relacionamento com a ex-BBB Rafa Kalimann. Ele é pai de Bella, 6 anos, fruto do relacionamento com a atriz Débora Nascimento, que chegou ao fim em 2019.