Seguindo os passos de Faustão, João Guilherme Silva assume as noites de domingoreprodução Instagram

Publicado 13/09/2024 16:58

Rio - João publicou um vídeo nas redes sociais, no qual relembra a trajetória do pai e expressa o quanto isso o impacta. "Eu preciso desabafar... As pessoas acham que isso é só um microfone, um gravador de voz com uma estrutura bonita em volta. Sabe o que isso representa? São mais de 60 anos de história. É o sonho de um garoto que levou choque e melancia nas costas como repórter de campo", disse João.

Ele também mencionou a irreverência do pai, destacando a fase de "Perdidos na Noite" e o retorno de Faustão à Band, agora trazendo o filho para trabalhar junto. Na legenda, João pediu o apoio do público para a estreia de seu novo programa.

A resposta dos seguidores foi imediata e carregada de emoção. Um dos comentários dizia: "Se seguir os passos do pai, será sucesso", enquanto outro afirmou: "Aaaah João, me emocionei aqui! Deus te abençoe imensamente!!! Você é incrível!!! O domingo é Silva!". "Parabéns João, mais do que talento e dedicação, você tem o dom e o amor na comunicação e em tudo o que faz! Esse é apenas o início da sua grande jornada!", desejou mais uma seguidora.

Novo desafio nas noites de domingo

João, que já apresentava um programa aos sábados, agora assume um espaço nas noites de domingo, horário tradicionalmente reservado para grandes atrações na TV. "É um horário muito bom, mais diverso em relação à faixa etária, na noite do sábado é um público mais velho, até pela questão do dia e horário", comentou João.



Ele está determinado a conectar diferentes gerações, destacando a importância de levar para a televisão uma linguagem que dialogue com os jovens acostumados com a internet. Inspirado em grandes nomes da internet, como Mr. Beast, João busca integrar a agilidade e criatividade do mundo digital à qualidade da televisão tradicional.