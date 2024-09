Milton Cunha surpreende com look do dia verão para Rock In Rio - reprodução Globo

Milton Cunha surpreende com look do dia verão para Rock In Rioreprodução Globo

Publicado 13/09/2024 15:29 | Atualizado 13/09/2024 16:27

Rio - Milton Cunha apareceu na TV Globo de forma inusitada, exibindo um look confortável e adequado para o clima carioca. Longe dos ternos brilhantes que costuma usar, ele apareceu na Cidade do Rock com um conjunto de bermuda e camisa de manga longa, trazendo estilo e frescor. Com um par de tênis dourados nos pés, Cunha demonstrou que estava pronto para mergulhar no clima de rock e diversão.