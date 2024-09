Thais Fersoza posta foto na praia com o marido, Michel Teló - Reprodução instagram

Thais Fersoza posta foto na praia com o marido, Michel TelóReprodução instagram

Publicado 13/09/2024 13:39

Rio - Thais Fersoza, de 40 anos, perdeu a paciência e rebateu o comentário de um internauta que opinou sobre a frequência em que Michel Teló, marido da artista, aparece nas redes sociais dela. O comentário foi feito em uma publicação, no Instagram, nesta quinta-feira (12), em que a apresentadora surge ao lado do amado em um dia de praia.

"Por que sempre exclui ele nos stories? Milagre, fez uma postagem com ele", quis saber uma usuária da rede social. Irritada, Thais retrucou: "Nossa, que chato isso. Que bobeira desnecessária".

Os fãs saíram em defesa da atriz. "Está acompanhando o perfil errado. Ela sempre posta fotos e vídeos com ele e os filhos. Pare de querer xoxar a vida alheia. Coisa feia", afirmou um internauta. " Acho que ela realmente não acompanha vocês, vejo direto stories com ele e com a família toda. Inclusive tem uma época do ano que os dois viajam sem as crianças", disse outro.

Thais e Michel se conheceram no carnaval de 2012, em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Os artistas oficializaram a união dois anos depois.