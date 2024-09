Juan Paiva aproveita férias de 'Renascer' para cuidar do físico ao lado do irmão

Rio - O ator Juan Paiva, de 26 anos, aproveitou as férias da novela "Renascer (2024)", da TV Globo, para cuidar do físico ao lado do irmão, Ryan Paiva. Os dois foram clicados após saírem da academia, enquanto caminhavam pela Avenida Niemeyer, Zona Sul do Rio.

Para se proteger dos raios solares, o ator optou por usar um boné e óculos escuros. Short cinza e tênis também fizeram parte do visual esportivo. Enquanto andavam, ele e o irmão resolveram tirar a camisa para se refrescarem das altas temperaturas.

Em "Renascer (2024)", Juan interpretou o protagonista João Pedro, um homem simples e honesto. O folhetim teve o último capítulo exibido na última semana. Atualmente, a novela "Mania de Você", que estreou nesta segunda (9), ocupa a faixa das 21h da TV Globo.

