"5 dias, 3 cidades, 4h de sono, 20 dias sem ver meu par, mas agora estou de volta", escreveu a artista na legenda da publicação no Instagram. Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quinta-feira (12), uma série de registros de dias corridos de sua rotina, incluindo fotos "de cara limpa" no banho. A atriz contou que viajou para três cidades diferentes em cinco dias para atender à agenda de compromissos.

Na postagem, ela mostrou um vídeo em que brincava apaixonada, trocando beijos e abraços, com o namorado, o cantor Diogo Nogueira, de 43 anos. Ela também postou um print do WhatsApp, no qual enviou as fotos no chuveiro para um grupo. "Estava falando com vocês de filtro, e tomando banho (risos)", escreveu Paolla abaixo das imagens enviadas.



Nos comentários, os internautas não pouparam elogios. "Essa mulher se acha muito bonita, viu... pois eu também acho", brincou uma seguidora. "Inferno de casal lindo", falou de forma descontraída outra. "Paolla Oliveira tem cara de que até o bafo dela quando ela acorda é cheiroso", declarou, brincando, mais um.