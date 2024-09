Rafaella Santos compartilha fotos inéditas dos filhos de Neymar - Reprodução / Instagram

Publicado 12/09/2024 19:23 | Atualizado 12/09/2024 19:25

Rio - Rafaella Santos, 28 anos, compartilhou uma série de fotos nas redes sociais, nesta quinta-feira (12), em que mostrou os sobrinhos, filhos de Neymar Jr., de 32 anos: Davi Lucca, de 12 anos, Mavie, de 11 meses, e Helena, de apenas dois meses. "Setembro", escreveu a influenciadora na legenda da publicação no Instagram, revelando que os registros foram fotografados ao longo deste mês.

Davi Lucca é fruto do antigo namoro do jogador com Carol Dantas, que é amiga de Rafaella e comentou um emoji de coração na postagem. Mavie é filha dele com a atual namorada, Bruna Biancardi. Já a caçula, é filha do atleta com Amanda Kimberlly.

Além dos sobrinhos, em uma das fotos, a irmã do atacante da Seleção Brasileira aparece com o afilhado, Theo Lucas, no colo, que é filho da influenciadora Monique Vicenti. "Dinda, você é maravilhosa e adoramos ter passado um tempo com você", comentou a mãe, brincando, como se fosse Theo.

Nos comentários, os internautas ficaram encantados com as crianças. "Você é maravilhosa e amorosa! Lindos", elogiou a cantora Lexa. "Que lindezas. A Mavie é o Neymar versão feminina (risos)", apontou uma seguidora. "Essa titia Rafa só tem criança linda", declarou mais uma.

Nos últimos dias, Rafaella postou detalhes de sua viagem para a Grécia. Ela está em Mykonos, uma ilha grega.