Cardi B tem terceira filha com o rapper Offset após divórcio do casalReprodução / Instagram

Publicado 12/09/2024 17:34 | Atualizado 12/09/2024 17:39

Rio - A rapper Cardi B, 31 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta quinta-feira (12), a notícia do nascimento de sua terceira filha com o cantor Offset, de 32 anos, de quem se divorciou recentemente. A cantora fez o anúncio dias depois do parto, que aconteceu no último sábado (7), em Nova Iorque, Estados Unidos.

"A coisinha mais linda", escreveu a rapper na legenda da publicação no Instagram juntamente com a data em que deu à luz.

fotogaleria

O ex-casal tem outros dois filhos juntos, Kulture, de 6 anos, e Wave, de 3. Nos registros postados por Cardi B, o ex-marido aparece mais de uma vez com a recém-nascida, que ainda não teve o nome revelado, no colo, junto aos outros herdeiros.