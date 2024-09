Dupa sertaneja Matheus e Kauan, no programa ’Conversa com Bial’ - Reprodução / Tv Globo

Publicado 12/09/2024 12:44

Rio - Kauan, da dupla sertaneja com Matheus, revelou que tem um grande medo de avião. Em participação no programa 'Conversa com Bial', da TV Globo, nesta quarta-feira (11), o artista contou que já cogitou desistir da carreira musical devido ao pânico de entrar em uma aeronave.



Durante o bate-papo com o apresentador Pedro Bial, Kauan explicou que prefere enfrentar horas de estrada a embarcar em um avião. De acordo com o cantor, alguns traumas foram causados por viagens de jatinho.

"Meu maior desafio de todos esses anos de carreira é voar. Tenho medo, bastante. Já tratei de todas as formas, mas não consegui superar ainda. Eu pensei em parar a carreira por causa do avião", declarou o irmão e parceiro de palco de Matheus", iniciou.

"Viajar de carro acaba se tornando perigoso também, porque sabemos que a estrada é muito mais perigosa que o avião", acrescentou Kauan. Recentemente, a dupla sertaneja e a equipe passaram por um susto com o avião particular", finalizou.



Em agosto deste ano, Matheus usou as redes sociais para relatar ao público que um dos pneus da aeronave em que estavam acabou estourando após o pouso. Na postagem, o cantor ressaltou que todos estavam bem e que tudo ocorreu com o avião já em solo.



"Susto depois do pouso agora, um pneu do avião estourou, mas graças a Deus estamos todos bem! #livramento", escreveu o famoso na legenda. Em seguida, o irmão de Kauan mostrou uma foto do pneu furado e agradeceu o profissionalismo dos comandantes que acompanham a dupla.