Publicado 12/09/2024 11:26 | Atualizado 12/09/2024 11:30

Rio - Sthefany Brito compartilhou no Instagram, nesta quinta-feira (12), um momento muito especial, depois de ter saído do hospital. A atriz, que agora é mãe de dois, se derreteu ao falar sobre a experiência de ter o filho em seus braços. "Melhor lugarzinho do universo: nos braços dele", declarou Sthefany.

Em seguinda descreveu como será a rotina de amamentação do pequeno. "1:42, a primeira mamada da madrugada em casa", disse ela. Que voltou a publicar as 4:36: "E nós aqui de novo". As postagens foram apenas em frases, sem nenhuma foto. Em seguida, ela voltou em vídeo contando como tem sido a experiência.

"Quem me acompanha sabe, até recebi algumas mensagens perguntando sobre a amamentação. A do Henrico foi muito difícil para mim; eu fiquei bastante machucada e demorei para pedir ajuda. Quando comecei com a consultora, meu peito já estava em péssimas condições, e eu estava prestes a desistir. Realmente foi uma fase complicada", relembrou.



"Agora, como cada gravidez e cada filho têm suas particularidades, nossa experiência com a amamentação desta vez está sendo diferente. Só de falar, "não me morde não, rapazinho, respeita sua mãe", ele já entende. Com o tempo, a gente vai ficando mais experiente. Sei reconhecer quando ele está mamando de verdade, quando está chupetando ou dando uma mordidinha. E assim vamos nos adaptando", a atriz foi interrompida após o pequeno soltar o seio.

A irmã do ator Kayky Brito também mostrou uma postagem da mãe, Sandra Brito, se derretendo pelo netinho. "E ele chegou para completar os nossos corações... to apaixonada... te amo tanto, meu amor... vovó não se cansa de te admirar. Que Deus te abençoe grandemente", escreveu, compartilhando o rostinho do pequeno.