Anitta vence ’Melhor Clipe de Música Latina’ no VMA 2024 com ’Mil Veces’Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 12/09/2024 08:02 | Atualizado 12/09/2024 08:07

Rio - Anitta, de 31 anos, se apresentou, na noite desta quarta-feira (11), no Video Music Awards (VMA), uma das maiores premiações internacionais da indústria musical. A cantora brasileira fez história ao vencer pelo terceiro ano consecutivo a categoria de "Melhor Clipe de Música Latina" com a canção "Mil Veces"."Muito obrigada. Eu estou tão feliz. Primeiro quero agradecer meus fãs, que sempre me apoiaram [...] Preciso reconhecer que a Karol G também teve um ano incrível [...] Quero agradecer meu país, que sempre me apoia! Vocês são os motivos de eu sempre estar aqui e sempre voltar", disse Anitta no discurso em inglês. Em 2022, ela levou a melhor na mesma categoria com o clipe de "Envolver". Já no ano passado, conquistou o troféu com a canção "Funk Rave"