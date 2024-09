Adrianel Galisteu fala sobre doença autoimune em podcast - Reprodução Podcringe

Publicado 12/09/2024 17:44

Rio - Prestes a estrear a nova temporada de "A Fazenda", na Record, Adriane Galisteu, 51 anos, falou sobre trabalho, início da carreira, namoro com Ayrton Senna e ainda revelou que sofre com uma sequela da doença autoimune recém-descoberta, a otosclerose. "Não tem tratamento. Eu devo ter pedido uns 60% da audição já", contou ela ao PodCringe com Michael Keller, nesta quinta-feira (12).

A apresentadora comentou que todo mundo acha que ela tem uma vida perfeita e suas "barras" são invisíveis. "Eu já estou com uma audição muito menor. Isso começou quando o Vittorio tinha 3 anos de idade, mais ou menos. É uma doença horrível que você não sabe de onde ela veio, para onde ela vai e os médicos também não sabem. Estou procurando algum médico ainda que possa ser especialista neste assunto para falar sobre isso porque não tem", desabafou.

Segundo ela, alguns médicos acreditam que isso tenha a ver com o excesso de hormônio feminino, por isso é comum acontecer depois da gravidez e outros profissionais acham que não têm relação. "Não existe tratamento. Eles indicam o transplante depois de 100% de perda da audição", completou.

Os primeiros sintomas foram tonturas e desequilíbrio. "É uma coisa horrível, é como se eu tivesse entrado num avião e sabe quando dá aquela pressão? Só que nunca mais voltou. De vez em quando apita, dá zumbido, piora. Você nunca se acostuma com isso".

"Envelhecer é uma merda"

A artista contou ainda que demorou para entender a passagem do tempo e só se deu conta depois da maternidade.

"Acho que envelhecer é uma merda. Mas não é pelo cabelo branco, pela bunda caída, é a finitude que incomoda. Você vai ficando mais velha, vai mudando seu jeito de olhar a vida, da finitude...A idade você não tem como fugir porque ela vai te pegar", comentou.

Início da carreira

Galisteu iniciou a carreira, aos 10 anos, cantando na trilha sonora da novela "Chispita". "Essa novela durou muito tempo, a gente fazia muito sucesso na época. Quando acabou a novela, acabou o conjunto musical, aí voltei a modelar. Depois recebi a informação que o Sivio Santos queria montar outro grupo, com quatro meninas, aí ela montou o Meia Soquete. Cantei até os 17 anos", recorda.

A apresentadora conta que se apresentou no Chacrinha, "Perdidos da Noite", com Faustão e "Xou da Xuxa". "Eu cantava, modelava, mas eu não tinha dúvida que queria ser apresentadora. Com uma escova de cabelo, eu entrevistava as minhas bonecas, as minhas vizinhas".

Namoro com Ayrton Senna

Adriane contou que tinha uma vida simples e vivia um drama familiar com o irmão que era usuário de drogas quando começou a namorar Ayrton Senna. Sua avó era fã de Fórmula 1 e do piloto e vibrou quando soube que a neta estava falando namorando seu ídolo após conhecê-lo nos bastidores da corrida, quando ela foi trabalhar como modelo no evento esportivo.

"Minha avó me contava as histórias da Fórmula 1, ela foi a que mais vibrou quando fui fazer um trabalho. Estava segurando um guarda-sol, falei com o Ayrton, falei 'oi', ele foi super simpático. Fiz o meu trabalho e de repente falaram que o Ayrton estava me chamando", recordou.

"Vivi momentos muito difíceis", concluiu ela sobre a dificuldades financeira que passou no passado.