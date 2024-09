Virginia Fonseca, Zé Felipe e o filho, José Leonardo - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca, Zé Felipe e o filho, José Leonardo Reprodução / Instagram

Publicado 12/09/2024 21:50 | Atualizado 12/09/2024 22:43

Rio - Virginia Fonseca, que deu à luz José Leonardo no domingo (8), acabou enfrentando problemas no pós-parto. A influenciadora ficou doente, pegou uma virose e teve uma crise alérgica, tendo teve que retornar ao hospital às pressas na madrugada desta quinta (12).

Já de alta e em casa, ela compartilhou um vídeo dançando quando ainda estava no hospital. "Depois da terceira cesárea, junto de uma virose, gastroenterite e uma reação alérgica", escreveu ela no vídeo. "Tem que rir né gente, porque chorar não adianta de nada! Ps: dois dias atrás eu tava chorando, mas agora tô bem. Obrigada Deus, tudo é passageiro, menos o motorista", brincou Virginia na legenda.



Além de José, a empresária é mãe Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, todos fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe.