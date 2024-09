Paula Cardoso e Anderson Leonardo - Reprodução/Instagram

Publicado 12/09/2024 10:32

Rio - Paula Cardoso, viúva de Anderson Leonardo, do grupo Molejo, gravou um vídeo chorando e contou que a pensão da sua filha com o artista, Alice, 4 anos, foi cancelada. Preocupada, ela teme que não consiga arcar com as despesas essenciais da menina, como a escola.

"Acabei de saber que a pensão da minha filha está cancelada. E eu não pedi o valor total da pensão, eu pedi o que desse para pagar a escola, comprar os lanches. Você está entendendo? A Alice hoje não tem direito a mais nada, nem dignidade”, disse ela, na quarta-feira (11).

Paula ainda revelou que sua renda mensal é de R$ 1.800. "Essa é a minha renda, isso quando não faço bico”. A viúva do cantor do grupo Molejo lamentou o tratamento que a família de Anderson Leonardo dá à menina. “Minha filha não tem família por parte de pai, sempre foi um estorvo, uma ameaça. Eu não quero que tenham pena de mim, mas é a única forma de eu ter voz.”



Mais tarde, através dos stories do Instagram, Paula encerrou o assunto explicando que já está tratando do assunto na Justiça: “Conversei com advogados, e entramos com uma ação, mas tudo é muito demorado. Só quero que saibam que uso o Instagram porque ele é a única voz que tenho no momento. Nunca tive vocação para ser vítima, apenas cansei de ser atacada pelas costas”, concluiu.



Anderson morreu no dia 26 de abril deste ano de complicações de um câncer inguinal, um tipo raro de tumor que afetou toda a região da virilha. Ele lutava contra a doença desde 2022.