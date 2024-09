Daniele Bezerra surge aos prantos e defende a mãe que está presa - Reprodução/Instagram

Publicado 12/09/2024 09:51 | Atualizado 12/09/2024 09:52

Rio - Daniele Bezerra, irmã de Deolane, gravou um vídeo aos prantos, na noite de quarta-feira (11), após uma nova notícia circular apontando uma ligação entre a mãe dela, Solange Bezerra, que está presa com o tráfico de drogas.

Segundo o Portal Leo Dias, a matriarca da família é suspeita de envolvimento em mídia negativa juntamente com suas sócias, e, o processo da operação que prendeu Solange e Deolane cita supostas "atividades relacionadas a tráfico de drogas e sonegação fiscal".

"Isso é um absurdo muito grande. Quem está aqui falando não é mais a Dra. Daniele, é a Daniele mãe, filha e irmã, quem está aqui falando para vocês é uma pessoa desesperada que sabe que já errou de gritar demais e falar muito, porque só quem tem uma mãe presa sabe. Minha mãe está presa e é inocente. Agora ainda sai matéria falando uma coisa dessas de tráfico de drogas", disse ela, aos prantos e abatida.



"Parem, por favor, parem, a gente não aguenta mais. Se um dia vocês tiverem uma mãe presa, vocês vão gritar, vão falar coisas que não queriam pelo desespero de ter uma mãe presa, ainda mais com uma notícia dessas. Minha mãe é uma pobre coitada que com 20 anos tinha três filhas, saiu do interior de Pernambuco e trabalhou de faxineira, arrumadeira, vendedora, tudo que era possível para criar nós três, não era para acontecer o que está acontecendo. Me perdoem se me excedi, é minha mãe que está presa", completou.

Prisão

Solange Bezerra está presa desde o dia 4 de setembro, mesmo dia que a Deolane também foi presa. As duas foram detidas em Recife em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais

Na ação foram expedidos outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia, e ainda a apreensão de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações e bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões. A operação Integration mobilizou 170 policiais.

Deolane chegou a ser solta, na segunda-feira (9) após ter um pedido de habeas corpus aceito, mas na terça-feira (10), a Justiça revogou essa decisão por descumprimento de medidas cautelares impostas.

A decisão determinava que a empresária deveria cumprir prisão domiciliar, inclusive aos fins de semana e feriados, além de usar tornozeleira eletrônica. A advogada não poderia entrar em contato com os demais investigados e não poderia se manifestar por meio de redes sociais, imprensa, ou outros meios de comunicação.



Logo após ser solta, a influenciadora descumpriu a ordem e falou com jornalistas em frente à unidade prisional: "Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado. (...) Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada".

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) negou nesta quarta-feira (11), um novo pedido de habeas corpus feito pela defesa da influenciadora e empresária Deolane Bezerra. Na decisão, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator do processo, diz que a prisão preventiva da advogada "se mostra totalmente proporcional".

"Lastimo que a paciente (Deolane) não tenha tido para com a sua filha a mesma prioridade, atenção e cuidado que a Justiça brasileira teve, mas diante da gravidade dos fatos, tenho que agiu acertadamente a MM Juíza quando decretou a prisão preventiva da paciente, medida que diante das circunstâncias fáticas acima apresentadas se mostra totalmente proporcional", diz o magistrado na decisão.