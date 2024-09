John Francis Bongiovi Jr., mais conhecido como Jon Bon Jovi, tem 62 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 12/09/2024 11:52 | Atualizado 12/09/2024 12:01

Jon Bon Jovi, de 62 anos, ajudou a impedir que uma mulher cometesse suicídio na ponte Seigenthaler Pedestrian, em Nashville, nos Estados Unidos. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a lenda do rock se aproxima da pessoa, que está agarrada na grade de proteção pelo lado de fora, e começa a conversar com ela, até convencê-la e ajudá-la a sair do local. A situação acontece no canto inferior esquerdo da imagem.





A página do Departamento de Polícia de Nashville compartilhou o momento nas redes sociais e agradeceu ao cantor e sua equipe. "É preciso que todos nós ajudemos a manter uns aos outros seguros", afirmou o delegado John Drake. O caso aconteceu nesta terça-feira (10). De acordo com a BBC, relatos nas redes sociais indicam que o astro estava no local para a gravação de um clipe.

John Francis Bongiovi Jr., mais conhecido como Jon Bon Jovi, nasceu em 2 de março de 1962 em Nova Jérsei, nos Estados Unidos. Líder da banda "Bon Jovi", é considerado um dos maiores artistas do rock internacional e foi um dos grandes ícones da música nos anos 1980. No último mês de junho, ele lançou o disco "Forever" após quatro anos de hiato.

