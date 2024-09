Atrizes de ’Família é Tudo’ comemoram reta final de gravações: ’Penúltimo dia’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 12/09/2024 11:43 | Atualizado 12/09/2024 11:48

Rio - Ana Hikari, de 29 anos, compartilhou nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira (12), um vídeo de quando chegou à TV Globo acompanhada das colegas de elenco Daphne Bozaski, de 32, e Marianna Armellini, 46. As atrizes, que integram o elenco de "Família é Tudo", comemoraram a reta final das gravações da novela de Daniel Ortiz.

"Penúltimo dia de gravação", escreveu Ana na legenda dos stories do Instagram. "Último dia da Mari", falou Hikari, enquanto gravava a entrada delas nos estúdios. "Obrigada", respondeu Marianna beijando o crachá. "Gratidão. Ai, gente. Para que eu vou ficar mal, é sério", disse Daphne. "Penúltimo dia de gravação", escreveu Ana na legenda dos stories do Instagram. "Último dia da Mari", falou Hikari, enquanto gravava a entrada delas nos estúdios. "Obrigada", respondeu Marianna beijando o crachá. "Gratidão. Ai, gente. Para que eu vou ficar mal, é sério", disse Daphne.

Na história, Ana interpreta Mila, que foi vilã durante boa parte da trama, enquanto Daphne dá vida à mocinha Lupita. Na reta final da novela, que chega ao fim ainda em setembro, elas vivem um triângulo amoroso com o Guto, personagem do ator Daniel Rangel. Já Mariana está no papel de Sheila, rival da protagonista Andrômeda (Ramille).