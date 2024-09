Romulo Arantes Neto na praia de São Conrado - Dilson Silva/Ag.news

Romulo Arantes Neto na praia de São ConradoDilson Silva/Ag.news

Publicado 12/09/2024 14:48

Rio - Romulo Arantes Neto aproveitou o calorão do Rio, nesta quinta-feira (12), com cara de verão em pleno inverno na praia de São Conrado, na zona sul, com Mari Saad. Um detalhe chamou a atenção, o ator usou uma "sunga" verde que parecia uma cueca boxer e com volume na parte do bumbum.

O casal se refrescou no mar, pegou sol e, antes de ir embora, Mari fez uma "cabaninha" com a canga para Rômulo tirar a cueca molhada e vestir um short preto.

Romulo e Mari assumiram o namoro publicamente em março de 2022. O pedido de casamento veio em setembro de 2023 e a união foi oficializada em março deste ano no Txai Resort Itacaré, na Bahia, em cerimônia para 250 convidados.