Kika Sato Rahal, Zoe e Sabrina Sato - Reprodução / Instagram

Kika Sato Rahal, Zoe e Sabrina Sato Reprodução / Instagram

Publicado 13/09/2024 09:58 | Atualizado 13/09/2024 10:00

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, mostrou nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (12), um registro ao lado da mãe, Kika Sato Rahal, e da filha, Zoe, e recebeu comentários de famosos e internautas elogiando a beleza da família.

fotogaleria

"Novo corte de cabelo! Direto do storie [do Instagram] pro feed!", escreveu a apresentadora na legenda da publicação. Na fotos, as três posam juntinhas e sorridentes. Sabrina aparece com as madeixas um pouco mais curtas e com as pontas repicadas.Nos comentários da publicação, as três gerações receberam elogios. "Ah, que lindas", opinou a apresentadora Eliana. "Quanta beleza numa foto só", expressou o apresentador do "A Tarde É Sua", da RedeTV!, Alessandro Lo-Bianco. "Eu amo essa família", disse um usuário do Instagram. "Maravilhosas", comentou uma quarta pessoa.Zoe é fruto do antigo relacionamento da apresentadora com o ator Duda Nagle. No início deste ano, Sabrina tornou público o namoro com o também ator Nicolas Prattes.