Após cobranças, Carlinhos Maia se pronuncia sobre Deolane Bezerra: Não larguei a mão - Reprodução de vídeo / Instagram

Após cobranças, Carlinhos Maia se pronuncia sobre Deolane Bezerra: Não larguei a mãoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 13/09/2024 12:47

fotogaleria

"Vou falar isso pela última vez, do fundo do coração e por respeito a vocês e a todas as vezes que a gente [ele e Deolane] se filmou junto. Do mesmo jeito que vocês têm muito carinho pela Deolane, acredite, eu também tenho, e muito. Só que eu sou uma pessoa que respeita as decisões das pessoas. Vocês viram que por muito menos ficou aí tantas inverdades, tantas mentiras de gente que nem convive comigo e nunca troquei uma palavra. Então, estou me resguardando", iniciou o criador de conteúdo."Assim como todos vocês, [eu estou] esperando o resultado da Justiça. Torcendo para que tudo dê certo, para que tudo seja esclarecido. Eu sou aquele amigo que não vai ficar toda hora, de dois em dois segundos, surfando na desgraça alheia. Quando ela sair, com fé em Deus, para o que precisar eu estarei aqui. Agora estou mais aliviado, porque já se passaram alguns dias e meu pai tá mostrando que está muito forte, então estou voltando aqui para a internet", continuou Carlinhos, mencionando o diagnóstico de câncer que o pai , Virgílio Maia, recebeu em agosto.Em seguida, o influenciador contou que devido a saúde de Virgílio e por ter perdido uma prima com a mesma doença no ano passado, ficou 'mal' e se afastou das redes sociais. De acordo com ele, também foi por esse o motivo que não se pronunciou sobre a advogada antes. "Eu entendo a cobrança sabia de vocês. 'Ah, porque vocês eram amigos. Ah, você largou a mão.' Não larguei a mão de ninguém. Eu respeitei o afastamento que veio da parte dela, justamente por esse entorno que vocês já sabem, porque são tantas mentiras. Quando tudo isso passar e ela estiver de volta com os filhos dela, com as pessoas que a amam, eu espero que a gente sente e consiga resolver a nossa situação", afirmou.