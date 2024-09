Localização do show exclusivo de Travis Scott e Orochi no Rio é revelado - Reprodução / Instagram

Publicado 13/09/2024 15:57 | Atualizado 13/09/2024 16:00

Rio - Orochi e Travis Scott farão uma festa exclusiva no Rio de Janeiro, no Hotel Nacional, nesta sexta-feira (13), mesmo dia em que se apresentam no Rock In Rio, após o aguardado show do rapper americano.



Para garantir um convite, os fãs precisam ficar atentos ao QR Code que será exibido no telão do festival no estande da TIM, ao lado do palco Sunset, às 22h. Os primeiros que se inscreverem através do código serão contemplados com a entrada para a festa, proporcionando uma noite de muita música e conexão exclusiva.