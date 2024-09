Ana Hickmann homenageia filho e enteada - Reprodução do Instagram

Publicado 15/09/2024 20:08

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, fez uma homenagem ao filho, Alezinho, e à enteada, Maria, neste domingo (15). A apresentadora se emocionou ao expressar sua gratidão aos adolescentes pelo apoio dado ao seu casamento com Edu Guedes, 50.



"Nada faria sentido se não tivéssemos os nossos filhos ao nosso lado. Alezinho e Maria estão vivendo cada passo dessa nova fase junto com a gente e ontem vivemos um momento muito emocionante, vendo as pessoas mais importantes da nossa vida abençoando as alianças. Nós amamos muito vocês!", escreveu na legenda da publicação feita no Instagram.



No sábado (14), Ana Hickmann e Edu Guedes oficializaram o noivado, comemorando com um almoço na fazenda do apresentador. Alezinho, de 10 anos, é filho de Ana com seu ex-marido, Alexandre Correa, enquanto Maria Eduarda é filha do chef com Daniela Zurita.