Patrícia Poeta compartilha registros ao lado da irmã, Paloma - Reprodução do Instagram

Patrícia Poeta compartilha registros ao lado da irmã, PalomaReprodução do Instagram

Publicado 15/09/2024 19:05

Rio - Patrícia Poeta, de 47 anos, publicou alguns registros raros em família, neste domingo (15). A jornalista posou ao lado da irmã, Paloma Poeta, de 31 anos, que também atua na televisão.



"Domingão em família", escreveu na legenda da publicação. As duas aproveitaram o dia no Rio de Janeiro para se exercitar. Não levou muito tempo para que admiradores enchessem os comentários com elogios.



"Craques da comunicação. Duas musas da TV brasileira", disse um seguidor. "Curtir em família é maravilhoso", afirmou outro.