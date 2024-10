Leticia Almeida aguarda a chegada da terceira filha - Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2024 14:26

Rio - Leticia Almeida compartilhou com os seguidores, nesta terça-feira (1°), uma imagem da barriguinha de sua terceira gravidez. A atriz de 28 anos aguarda a chegada de Maria Olívia, fruto do relacionamento com Caio Brunocilla.